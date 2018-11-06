Сын Боярского опубликовал в Instagram фото отца без шляпы

Сын Михаила Боярского опубликовал в социальной сети Instagram фото отца без легендарной шляпы. По словам Сергея Боярского, снимок был сделан, когда актер смотрел футбольный матч между "Зенитом" и "Ахматом".

"Отец смотрит Зенит-Ахмат через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", – написал Боярский-младший в комментарии к фото.

Михаил Боярский впервые появился в шляпе в знаменитом фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", где он играл главную роль. Постепенно в шляпе актер стал появляться везде, в том числе во время различных вечеринок и заседаний. В головном уборе Боярский был даже на торжественной церемонии в Кремле с участием президента.