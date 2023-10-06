Москва онлайн покажет финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2023"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

8 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2023". Корреспондент Анна Луговская посетит мероприятие, пообщается с организаторами и членами жюри.

"Мисс Россия" – ежегодный российский национальный конкурс красоты, который проводится с 1993 года. Участвовать в нем могут красавицы без татуировок и вредных привычек в возрасте от 18 до 23 лет.

В этом году в финал попали 50 девушек из 85 тысяч претенденток со всей страны.

Смотрите прямую трансляцию 8 октября в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.