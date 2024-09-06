Синоптик Позднякова спрогнозировала до 26 градусов в Москве 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Температура в Москве днем в воскресенье, 8 сентября, составит от 24 до 26 градусов, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

"Волна относительной прохлады у нас уже прошла, потому что уже завтра (7 сентября. – Прим. ред.) температура будет в пределах 23–25 градусов", – уточнила Позднякова.

Это, по ее данным, выше климатической нормы на 3–4 градуса. При этом 7 сентября в Москве ожидается от 23 до 25 градусов.

"В понедельник (9 сентября. – Прим. ред.) погода без осадков, во вторник и среду – без существенных осадков, потому что не исключено, что при переменной облачности местами соберется типа мороси, потому что у нас произойдет смена антициклонов", – заявила синоптик.

Она подчеркнула, что до середины сентября температура днем в столице будет колебаться от 22 до 27 градусов, а ночью окажется в пределах от 10 до 15 градусов.

Ранее в Росгидромете рассказали, что осенняя погода придет в Москву и другие регионы европейской части страны в середине текущего месяца. Там напомнили, что начало месяца оказалось на 5–6 градусов выше нормы, что соответствует началу августа. Теперь климатическая ситуация выправляется.