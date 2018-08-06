В Челябинской области в пруду нашли памятник Сталину, пролежавший там более 60 лет

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
В городе Куса Челябинской области нашли памятник Иосифу Сталину, пролежавший в пруду более 60 лет, сообщает РИА Новости.
По словам директора музейно-краеведческого центра Кусы Натальи Ростовцевой, бетонный памятник, полый внутри, стоял в городском парке.
В 1956 году его демонтировали после развенчания культа личности. Монумент распилили и через прорубь бросили в пруд.
На прошлой неделе его обнаружили волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды. Найдены два фрагмента памятника – верхняя часть и нижняя.
Памятник собираются реставрировать на одном из местных предприятий. Затем его передадут музею на временное хранение.