В Челябинской области в пруду нашли памятник Сталину, пролежавший там более 60 лет

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В городе Куса Челябинской области нашли памятник Иосифу Сталину, пролежавший в пруду более 60 лет, сообщает РИА Новости.

По словам директора музейно-краеведческого центра Кусы Натальи Ростовцевой, бетонный памятник, полый внутри, стоял в городском парке.

В 1956 году его демонтировали после развенчания культа личности. Монумент распилили и через прорубь бросили в пруд.

На прошлой неделе его обнаружили волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды. Найдены два фрагмента памятника – верхняя часть и нижняя.

Памятник собираются реставрировать на одном из местных предприятий. Затем его передадут музею на временное хранение.