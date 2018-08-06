До 10 мм осадков выпало в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 5 августа, в столице выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает портал "Метеоновости".

Кратковременный дождь прошел во второй половине дня. На станции ВДНХ зафиксировали 0,3 миллиметра осадков. Местами на окраинах города выпало около одного миллиметра, в ТиНАО – 10 миллиметров. По данным синоптиков, норма осадков в августе составляет 82 миллиметра.

Ранее сообщалось, что во вторник столичный регион пересечет холодный фронт, который принесет с собой ливни с грозами. Ветер развернется на северо-западный и усилится до 5–10 метров в секунду. При грозах его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.

При этом 30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным.