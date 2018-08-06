До 10 мм осадков выпало в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В воскресенье, 5 августа, в столице выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает портал "Метеоновости".
Кратковременный дождь прошел во второй половине дня. На станции ВДНХ зафиксировали 0,3 миллиметра осадков. Местами на окраинах города выпало около одного миллиметра, в ТиНАО – 10 миллиметров. По данным синоптиков, норма осадков в августе составляет 82 миллиметра.
Ранее сообщалось, что во вторник столичный регион пересечет холодный фронт, который принесет с собой ливни с грозами. Ветер развернется на северо-западный и усилится до 5–10 метров в секунду. При грозах его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.
При этом 30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным.
Теплый солнечный день ожидается в столичном регионе 6 августа
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: