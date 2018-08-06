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Общество

6 августа, 11:00

В Подмосковье обнаружили краснокнижную ягоду впервые за 100 лет

общество парки

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Краснокнижную клюкву мелкоплодную обнаружили спустя почти век на севере Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования области.

Растение заметили в Талдомском районе в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны. Последний раз ягоду в Дубнинском болотном массиве фиксировали в 1920-х годах.

Растение, характерное для севера таежной и юга тундровой зон, является редчайшим видом в центре Европейской России. Оно занесено во многие региональные Красные книги, в том числе и в Красную книгу Подмосковья.

В министерстве подчеркнули, что сделанная находка говорит о том, что сеть особо охраняемых природных территорий, созданная на севере региона, способствует восстановлению популяций редких видов растений.

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