Более 4,5 млн человек получают социальную помощь в Москве

Фото: 123RF/vershininphoto

Свыше 4,5 миллиона человек пользуются услугами социальной помощи в Москве, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии конференции соцработников "Компас социальной работы".

"Московская система социальной защиты имеет сложившуюся за десятилетия репутацию. Мы все прекрасно знаем, что соцзащита Москвы – самая развитая в стране. Мерами социальной помощи охвачены более 4,5 миллиона человек, или каждый третий москвич", – заявила Ракова.

По ее словам, столичные соцслужбы стараются чувствовать запросы москвичей и задействуют современные технологии управления. Это необходимо для того, чтобы отвечать потребностям горожан, подчеркнула заммэра.

Вместе с этим она рассказала, что сейчас перед соцслужбами появилась новая категория, которая требует особого внимания. Речь идет об участниках спецоперации и их родственниках. Ракова заявила, что столичным службам еще предстоит переосмыслить систему реабилитации людей с инвалидностью и вместе с медициной отработать эффективную методику. В конце она поздравила соцработников с наступающим профессиональным праздником.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новой функции "Помощь", которая стала доступна на портале мэра и правительства Москвы. В разделе можно найти свыше 430 инструкций о возможностях города, услугах и документах. Так, жители смогут узнать, как получить карту москвича, полис ОМС или водительское удостоверение.

Каждый третий москвич получает социальную помощь – Ракова