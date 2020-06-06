Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей пригласили написать диктант на знание правил русского языка в честь дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.
"В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, жителей столицы приглашают написать интерактивный диктант на знание правил русского языка", – говорится в сообщении.
Диктант доступен на сайте Городского методического центра в разделе "Интерактивный диктант". Он посвящен размышлениям доктора филологических наук, культуролога, искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева о великом писателе.
При выполнении заданий горожане поближе познакомятся с творчеством Александра Пушкина и узнают, что говорил про поэта классик русской литературы Николай Гоголь.
Участникам диктанта доступно около 200 слов, в которых предстоит расставить отсутствующие знаки препинания и вписать недостающие буквы. После окончания прохождения теста на экране автоматически появится результат.
Накануне на портале "Узнай Москву" появился онлайн-кроссворд, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина. Кроссворд можно найти в разделе "Квесты".
Несколько вопросов онлайн-головоломки посвящены сказкам Пушкина. Этот цикл стихотворных произведений был написан в 1820–1830-х годах. Есть также вопросы о романе в стихах "Евгений Онегин" и повести "Пиковая дама".
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