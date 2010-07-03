Реконструкцию Пестовского парка в Балашихе планируют завершить к началу 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реконструкцию Пестовского парка в подмосковной Балашихе планируют полностью завершить в начале 2020 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе группы компаний "Главстрой".

В пресс-службе пояснили, что из-за большой площади благоустройства работы проходят поэтапно. Отдельные зоны открываются одна за другой. Так, часть парка открыли для посещения в конце прошлого года. Очередной этап работ должен завершиться в конце июня – начале июля. Еще часть работ выполнят в конце 2019 – начале 2020 года, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в парке площадью 35 гектара обустроены тематические зоны для отдыха, детские и концертно-развлекательная площадки. Там появилась новая система освещения, специалисты создали газоны и высадили более 90 деревьев.

В парке также ведется устройство велосипедных и пешеходных дорожек общей протяженностью 1,2 километра. Продолжаются работы по строительству спортплощадок и входной группы с кафе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по созданию Богатырского парка в столичном районе Южнопортовый завершат в течение двух месяцев. Там обустроят зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами. Кроме того, в парке замостят тротуары, разобьют цветники, установят лавочки, светильники и фигуры богатырей.