Реконструкцию Пестовского парка в Балашихе планируют завершить к началу 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Реконструкцию Пестовского парка в подмосковной Балашихе планируют полностью завершить в начале 2020 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе группы компаний "Главстрой".
В пресс-службе пояснили, что из-за большой площади благоустройства работы проходят поэтапно. Отдельные зоны открываются одна за другой. Так, часть парка открыли для посещения в конце прошлого года. Очередной этап работ должен завершиться в конце июня – начале июля. Еще часть работ выполнят в конце 2019 – начале 2020 года, добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в парке площадью 35 гектара обустроены тематические зоны для отдыха, детские и концертно-развлекательная площадки. Там появилась новая система освещения, специалисты создали газоны и высадили более 90 деревьев.
В парке также ведется устройство велосипедных и пешеходных дорожек общей протяженностью 1,2 километра. Продолжаются работы по строительству спортплощадок и входной группы с кафе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по созданию Богатырского парка в столичном районе Южнопортовый завершат в течение двух месяцев. Там обустроят зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами. Кроме того, в парке замостят тротуары, разобьют цветники, установят лавочки, светильники и фигуры богатырей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.