Модель с ожогами половины тела стала лицом обложки глянцевого журнала

Модель Светлана Алексеева, также известная как Света Уголек, появилась на обложке специального приложения к журналу Harper’s Bazaar. Девушка с ожогами почти половины тела ранее вошла в рейтинг самых вдохновляющих женщин мира по версии глобальной редакции BBC.

Девушку в детстве в родном Комсомольске-на-Амуре называли Фредди Крюгером, Франкенштейном, Горелкой, говорится в сюжете телеканала Москва 24. Ожоги она получила, когда в четыре года хотела подпалить нитку на платье, которое мгновенно вспыхнуло.

"Приехала скорая, меня вынесли на носилках. Мне поставили укол в грудь. Через несколько месяцев проснулась в реанимации, у меня были привязаны руки-ноги к кровати. Потом долгое время нужно было восстанавливаться. Я разучилась разговаривать, ходить. Были рубцы по талии, по ногам, на груди, на шее, очень много операций перенесла", – вспоминает девушка.



Света Уголек стала героиней специального приложения глянцевого журнала

Сейчас Светлане 19 лет. Ее смелостью восхищаются. В Instagram в основном пишут комментарии из серии: "Молодец, что не стесняешься и призываешь людей не бояться своих комплексов". Блогеры считают, что девушке, как ни странно, улыбнулась судьба.

"Она словила хайп от этого, она стала в один момент популярной, но эта популярность может быть одного дня, одного месяца и не более. Потом об этом все забудут. Ее еще могут позвать на какие-то программы, передачи, но этот хайп быстро утихнет. Пока она находится на волне обсуждений, ей обязательно свою популярность надо как-то монетизировать", – считает блогер Мария Капшукова.

В соцсетях мнения об обложке журнала Harper’s Bazaar разделились. Многие приветствуют то, что девушка не стесняется своей внешности. Но есть и те, кто считает, что таким образом издание просто пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

