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07:58

Девять столичных клиник получили гранты за профилактику заболеваний

общество город медицина

07:58

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Фото: Кирилл Сиротюк/Интерпресс/ТАСС

Девять московских поликлиник получили гранты на 39 миллионов рублей за профилактику заболеваний. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Приводится перечень медицинских организаций, которые получили гранты за профилактику заболеваний по итогам прошлого года:

  1. Городская поликлиника № 220
  2. Диагностический клинический (консультативный) центр № 1
  3. Консультативно-диагностическая поликлиника № 121
  4. Городская клиническая больница имени С.Юдина
  5. Городская поликлиника № 209
  6. Детская городская поликлиника № 105
  7. Городская клиническая больница № 17
  8. Вороновская больница
  9. Городская больница поселения Московский

"По итогам 2018 года денежные выплаты в размере 39 миллионов рублей присудили детским и взрослым медицинским учреждениям в номинациях: "Лучшая школа здоровья"; "Лучшее отделение медицинской профилактики"; "Наибольший охват населения диспансеризацией"; "Наибольший рост количества пациентов, прошедших диспансеризацию за один год"; "Детская поликлиника с лучшей организацией медицинской помощи в образовательной организации", – сказано в сообщении.

Эти организации продемонстрировали самые высокие достижения в профилактической работе, отметил департамент здравоохранения. Все средства направлены на материальное поощрение сотрудников.

общество город медицина

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