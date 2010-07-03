Девять столичных клиник получили гранты за профилактику заболеваний

Девять московских поликлиник получили гранты на 39 миллионов рублей за профилактику заболеваний. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Приводится перечень медицинских организаций, которые получили гранты за профилактику заболеваний по итогам прошлого года:
Городская поликлиника № 220
Диагностический клинический (консультативный) центр № 1
Консультативно-диагностическая поликлиника № 121
Городская клиническая больница имени С.Юдина
Городская поликлиника № 209
Детская городская поликлиника № 105
Городская клиническая больница № 17
Вороновская больница
Городская больница поселения Московский
"По итогам 2018 года денежные выплаты в размере 39 миллионов рублей присудили детским и взрослым медицинским учреждениям в номинациях: "Лучшая школа здоровья"; "Лучшее отделение медицинской профилактики"; "Наибольший охват населения диспансеризацией"; "Наибольший рост количества пациентов, прошедших диспансеризацию за один год"; "Детская поликлиника с лучшей организацией медицинской помощи в образовательной организации", – сказано в сообщении.
Эти организации продемонстрировали самые высокие достижения в профилактической работе, отметил департамент здравоохранения. Все средства направлены на материальное поощрение сотрудников.
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