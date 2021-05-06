В Госдуме оценили возможность запрета жидкостей для электронных сигарет

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Запрет на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий должен быть реализован. Такую позицию в беседе с RT высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Он отметил, что до 2035 года планируется реализовать ряд мер, направленных на снижение объема потребляемого табака, уточнив, что распространение табачной продукции идет не только по пути использования обычных сигарет, но и всевозможных заменителей.

Говорин обратил внимание на то, что потребители электронных сигарет получают дополнительный вред из-за вредных ароматизаторов.

"Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует, и я абсолютно согласен, что эти меры необходимо реализовывать. Механизм реализации может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму измерения федерального законодательства. Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы", – пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что жидкости для электронных сигарет могут попасть под запрет в РФ. В настоящее время этот вопрос прорабатывается правительством.