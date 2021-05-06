Шеф-повар рассказал, как приготовить турецкие десерты

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Шеф-повар ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab Джихан Дениз рассказал, как приготовить традиционные турецкие десерты – ашуре и катмер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самым важным трюком в приготовлении ашуре является молотая пшеница. Такой метод является древнейшим и использовался нашими предками на протяжении веков. Молотая пшеница набухает в четыре раза больше своего объема и становится намного вкуснее. Высококачественную твердую пшеницу варят и сушат, затем выливают в емкость и взбивают деревянной ступой", – отметил бренд-шеф.

Также необходимо, отметил Дениз, пшеницу, фасоль и нут замочить на восемь часов, а после этого сменить воду и довести до кипения на среднем огне. При этом в другой кастрюле необходимо варить массу из сахара, корицы, нарезанных инжира, кураги, шелковицы и изюма. После этого две смеси стоит смешать. Когда десерт остынет, его можно украсить орехами, гранатовыми зернами или сушеным инжиром.

Бренд-шеф также поделился и способом приготовления десерта катмер. По его словам, для этого блюда необходимо приготовить тесто из молока и добавить в него манную крупу. После варки смеси в нее необходимо добавить соль и воду и замесить тесто до упругого состояния.

Для начинки подойдет каймак – густые сливки, молотые фисташки, сахар и две чайные ложки сливочного масла.

Когда ингредиенты будут готовы, на тесто выкладывается начинка, которая накрывается еще одним слоем теста. Десерт выпекается в духовке 5 минут, заключил специалист.

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