Названы самые отвлекающие факторы на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне назвали самые отвлекающие факторы во время удаленной работы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис для поиска работы Headhunter.
Специалисты провели собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что самым отвлекающим фактором стало постоянное желание поесть и необходимость готовить. Этот вариант указали 33% дистанционных работников.
Еще около 23% опрошенных вторым источником дискомфорта назвали необходимость присматривать за детьми. В качестве раздражающих факторов россияне также назвали других родственников, которые проживают с ними, соцсети, домашние дела, животных и отсутствие размеренного графика.
Ранее специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали плюсы и минусы дистанционной работы. Исследователи рассказали, что к минусам удаленной работы более трети россиян (34%) отнесли недостаток личного общения с коллегами. Еще порядка 27% респондентов отметили низкую мотивацию и слабую вовлеченность коллег в рабочий процесс.
При этом 52% участников опроса довольны тем, что благодаря дистанционной работе у них появилось больше свободного времени и не приходится тратить деньги на еду. В целом удаленная работа устраивает 63% россиян, при этом 60% респондентов заявили, что не считают такой формат работы эффективным.
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