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Москва 24

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Общество

06 апреля, 22:48

Детский омбудсмен Москвы держит на контроле ситуацию с оставленным младенцем в ТиНАО

общество

Фото: Москва24/Игорь Иванко

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская держит на контроле ситуацию с оставленным в коляске младенцем и находится на связи со следственными органами, сообщает РИА Новости.

"Предстоит изучить материалы видеокамер, провести другие следственные действия. На лицо неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка", – сказала Ярославская.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения коляски с плачущим маленьким мальчиком, завернутым в куртку, у подъезда одного из домов в Щербинке.

Выяснилось, что отец забыл малыша в коляске на улице, куда его вывезли среди ночи, поскольку, по словам родителей, он на улице лучше засыпает. На утро коляску обнаружил мимо проходящий мужчина, который обратился в правоохранительные органы.

Матерью ребенка оказалась 26-летняя приезжая, которая снимает квартиру. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении из-за неисполнения родителями своих обязанностей.

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