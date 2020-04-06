Нотариусы открыли горячую линию по вопросам оказания услуг

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Федеральная нотариальная палата открыла телефон горячей линии для консультаций в период ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в Минюсте России.

Все желающие смогут оперативно получить разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий, а также сведения справочного характера, например режим работы и адрес ближайшей дежурной нотариальной конторы.

Телефон горячей линии Федеральной нотариальной палаты 8 (800) 250-01-33 (звонок по территории РФ бесплатный). Ранее региональные нотариальные палаты организовали оказание услуг в режиме дежурных нотариальных контор.

Ранее в Москве открыли горячую линию центра поддержки экономики Москвы: +7 (495) 539-59-99. По этому номеру о своих проблемах и просьбах могут сообщить предприниматели.