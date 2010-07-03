Прах правозащитницы Алексеевой захоронили на кладбище в Вашингтоне

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, сообщил РИА Новости настоятель собора Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор Потапов.
"Там была ее семья и сын Миша, мы очень трогательно с ней простились, и я совершил погребение – с молитвой, конечно", – рассказал священник.
Ранее Алексееву планировали кремировать на Троекуровском кладбище и захоронить прах в семейной могиле.
Людмила Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года в московской городской клинической больнице №15. Ей был 91 год.
Алексеева была одним из основателей Московской Хельсинкской группы. В 2002-2012 годах – член Комиссии по правам человека при президенте РФ. С 3 декабря 2018 года – член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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