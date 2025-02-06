Ортопед Терновой назвал три опасных последствия ношения обуви не по размеру

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Ношение обуви не по размеру может привести к травме, мозолям и нарушению кровообращения. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, вредной для здоровья считается как тесная, так и слишком свободная обувь.

"Во втором варианте стопа болтается. Это чревато травмами в области голеностопного сустава. Может быть внутренний и наружный перелом лодыжек", – предупредил эксперт.



Константин Терновой травматолог-ортопед Слишком тесная обувь лучше держит ногу в плане травматических осложнений. Однако узкие ботинки сдавливают сосуды, из-за чего нарушается кровообращение.

Это особенно опасно для людей с сахарным диабетом, отметил ортопед.

"Тесная обувь может привести к тяжелым последствиям. Например, к нарушению кровообращения в стопе и трофической язве, то есть поражению кожи из-за недостаточного питания. Люди с диабетом предрасположены к этому", – указал Терновой.

Помимо прочего, обувь меньшего размера может натирать и привести к появлению мозолей, добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что угги наносят стопе серьезный вред. Они могут деформировать ее, вызвать боли в суставах и сформировать неправильную походку. Опасность заключается в том, что нога в такой обуви не закреплена и не пружинит. Кроме того, из-за мягкой подошвы деформируется контур стопы и не амортизируется пятка.