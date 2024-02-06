Потерявшие при обстрелах дома жители приграничных районов смогут бесплатно получить землю

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Граждане, проживающие в приграничных регионах, которые остались без жилья по причине обстрелов, смогут на бесплатной основе получить землю, независимо от того, пользовались ли они ранее подобной льготой. Об этом сказано в постановлении кабмина, передает РИА Новости.

По информации правительства, до этого момента по закону бесплатную землю могли выдать льготникам, перечень которых определяется региональными властями, только один раз. Сейчас же пострадавшие от обстрелов граждане могут получить землю без учета этого критерия.

"Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было", – сказано в документе.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоить статус участника спецоперации бойцам, проходящим службу по призыву, выполняющим задачи по отражению атак украинских диверсионных групп на границе России. До этого с похожим предложением выступили в партии ЛДПР.



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