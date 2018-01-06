В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать рейсы "Аэрофлота"

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Клиентов "Аэрофлота" предупредили о проблемах в США. "Компания, обслуживающая рейсы "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона, отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика", – говорится в сообщении российской авиакомпании.



Отказ вызван неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке. В результате снегопада и мороза оказался закрыт крупнейший аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы перенаправили на аэропорт Вашингтона. В итоге аэропорт Вашингтона испытывает серьезные нагрузки, что приводит к задержке рейсов.

"Компания по наземному обслуживанию рейсов Аэрофлота в Вашингтоне – SwissPort – пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (IAD).

Началась проверка по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах московского авиаузла. На данный момент проблемы у пассажиров почти сорока рейсов. Самая сложная ситуация в Домодедово. Там задерживаются 18 самолетов и 9 отмен.