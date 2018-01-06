Москвичам пообещали теплую погоду на Рождество

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

На Рождество погода в Москве будет теплой. "Сейчас ситуация очень необычная – накануне немного похолодало, до минус 2, выпал снег. Сегодня опять теплеет, причем будет теплеть неуклонно – в течение Сочельника и рождественский ночи будет теплеть", – сказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, утром и в полдень 7 января будут максимальные температуры – от плюс 1 до плюс 3 градусов. Со следующей же недели москвичей ожидает продолжительный период комфортной зимней погоды, уточнил Вильфанд. "В Старый Новый год новогодняя ночь будет комфортной. Температурный фон будет выше нормы на 6 градусов, но все же отрицательной", – подчеркнул директор Гидрометцентра.

По его словам, до 16 числа погода существенно меняться не будет. В течение 10 дней снежный покров может вырасти на 5-8 см.