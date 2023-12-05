Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную погоде в декабре и на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

6 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Речь пойдет о климатических изменениях в России и мире в 2023 году, аномально холодной погоде в декабре и ожидаемой погоде в новогодние каникулы.

Смотрите прямую трансляцию 6 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.