Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Всемирному дню добровольцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

5 декабря, во Всемирный день добровольцев, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "О новых трендах в волонтерской помощи".

Как пандемия изменила работу волонтеров? Как добровольцы помогают участникам СВО и членам их семей? Как научиться быть профессиональным волонтером? Об этом и многом другом будут рассказывать:



руководитель Союза волонтерских организаций и движений, руководитель межрегиональной организации "Клуб волонтеров" Дарья Манакова;

руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский;

почетный волонтер межрегиональной общественной организации волонтеров "Клуб волонтеров" Анастасия Незнамова.

Смотрите прямую трансляцию 5 декабря в 18:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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