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Москва 24

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Общество

5 декабря, 14:46

МИД РФ обвинил США в затягивании выдачи виз для экипажей "Аэрофлота"

общество туризм

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

США нарушают соглашение с Россией о воздушном сообщении, затягивая выдачу виз экипажам "Аэрофлота". Это может привести к срыву регулярных рейсов.

Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей "Аэрофлота", выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на серьезные проблемы, которые возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования. В ведомстве считают, что это сильно похоже на преднамеренную дискриминацию российских атлетов.

Затягивание в выдаче виз противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя. "Не говорим уже о сорванных планах тысяч обычных людей", – говорится в сообщении.

В то же время МИД РФ положительно расценил обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, как шаг в правильном направлении.

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