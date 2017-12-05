МИД РФ обвинил США в затягивании выдачи виз для экипажей "Аэрофлота"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
США нарушают соглашение с Россией о воздушном сообщении, затягивая выдачу виз экипажам "Аэрофлота". Это может привести к срыву регулярных рейсов.
Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей "Аэрофлота", выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве обратили внимание на серьезные проблемы, которые возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования. В ведомстве считают, что это сильно похоже на преднамеренную дискриминацию российских атлетов.
Затягивание в выдаче виз противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя. "Не говорим уже о сорванных планах тысяч обычных людей", – говорится в сообщении.
В то же время МИД РФ положительно расценил обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, как шаг в правильном направлении.
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