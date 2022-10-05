Россиянам рассказали, как сэкономить на еде

Фото: depositphotos/tsikhan

Ради экономии не стоит выбирать менее качественные, но дешевые товары, утверждает финансовый консультант сервиса доставки еды "Прием" Анастасия Макарова. По ее словам, можно значительно сократить траты, если обращать внимание на нижние полки в магазинах.

Макарова отметила, что продавцы часто кладут более дорогие продукты на уровне глаз, чтобы заработать на клиентах. Помимо этого, она порекомендовала приобретать товары на развес, чтобы не переплачивать за упаковку. Также эксперт считает, что для экономии следует обратить внимание на сезонные рынки.

"Осенью на прилавках появляется много сезонных овощей и фруктов. Особенно много их на рынках и тематических ярмарках. Там можно встретить продукты от местных фермеров, которые будут дешевле и полезнее магазинных аналогов", – отметила Макарова в беседе с "Газетой.ру".

Кроме того, следует выделить в холодильнике отдельную полку для скоропортящихся продуктов, чтобы они всегда были на виду. Также эксперт посоветовала более разумно подходить к акциям в супермаркетах.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что пластиковые контейнеры для хранения еды являются опасными, так как содержат полифенольные и бензольные соединения. По его словам, пластиковые бутылки и кулеры при длительном нахождении на солнце могут выделять микропластик, который остается в организме человека.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!