Скончался последний в РФ носитель алеутского языка

Фото: телеграм-канал "Солодов. BRIEF."

Последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев умер в возрасте 86 лет. Он жил в селе Никольском на острове Беринга.

"Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия", – написал в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алеутский язык является одним из эскимосско-алеутских языков, на нем разговаривали коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. Еще в 2010-х годах в РФ жили порядка 45 носителей, а в США – 150.

Ранее Минобрнауки России утвердило 10 ежегодных именных стипендий для студентов из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Теперь 10 тысяч рублей смогут получать студенты, которые учатся в подведомственных вузах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.

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