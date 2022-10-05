Россияне выбрали самые запоминающиеся фразы из школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

17% жителей России выбрали фразы "Расскажи всем – вместе посмеемся" и "А голову ты дома не забыл?", которые запомнились им больше всего после школы. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на опрос ко Дню учителя.

16% выбрали фразу "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку", 14% – "Звонок для учителя", 12% – "Лес рук" и 11% – "Тишина в классе".

Помимо этого, россияне назвали самое важное качество, которым должен обладать педагог, – 35% процентов выбрали любовь к детям. Также респонденты назвали терпение, умение доносить информацию, справедливость и порядочность, желание находить общий язык с ребятами.

Любимым школьным предметом у россиян стала литература, ее выбрали 23%. Следом за ней расположились биология и география. Самым важным предметом, который впоследствии пригодился в жизни, стал русский язык, за который проголосовали 16% россиян.

Опрос организовали страховая компания "Росгосстрах" и банк "Открытие", в нем приняли участие 1,2 тысячи жителей страны старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что школьные учителя вызывают приятные воспоминания почти у 60% москвичей. А у 43% был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения. В свою очередь, ностальгируют по школьным временам около 48% участников опроса, 40% респондентов не скучают по школе совсем, 12% затруднились ответить.

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