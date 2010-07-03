В Петербурге курьеры Ozon не вышли на работу из-за низких зарплат

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В Санкт-Петербурге около 40 курьеров Ozon не вышли на работу в субботу из-за претензий по выплате зарплаты и условиям труда. В компании обещали рассмотреть все обращения, сообщает РИА Новости.

"Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно – в ближайшие два рабочих дня", – сказала представитель компании.

Она отметила, что из-за акции не все посылки могут быть доставлены клиентам в субботу, однако их постараются доставить в ближайшие дни.

Ранее сотрудники мельничного комбината в Сокольниках объявили голодовку. Предприятие задолжало работникам почти 70 миллионов рублей.