Новости

Новости

05 октября 2017, 13:27

Экстремально низкое атмосферное давление‍ ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет ожидается в Москве в ближайшие сутки, сообщает "Метеоновости". Причиной стали циклоны.

5 октября оно составит 737 миллиметров, а 6 октября понизится еще на пять миллиметров – до 732 миллиметров ртутного столба. Ниже в эти дни октября атмосферное давление было лишь в 1997 году: 720 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что 5 октября в столице ожидается погодная гипоксия. Она обусловлена низким содержанием кислорода.

Выраженная гипоксия может стать причиной недомогания и обострения бронхо-легочной системы. Особенно в зоне риска окажутся люди, которые страдают хронической патологией органов дыхания, обструктивной болезнью легких или бронхиальной астмой.

