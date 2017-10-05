Экстремально низкое атмосферное давление‍ ожидается в Москве

Самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет ожидается в Москве в ближайшие сутки, сообщает "Метеоновости". Причиной стали циклоны.

5 октября оно составит 737 миллиметров, а 6 октября понизится еще на пять миллиметров – до 732 миллиметров ртутного столба. Ниже в эти дни октября атмосферное давление было лишь в 1997 году: 720 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что 5 октября в столице ожидается погодная гипоксия. Она обусловлена низким содержанием кислорода.

Выраженная гипоксия может стать причиной недомогания и обострения бронхо-легочной системы. Особенно в зоне риска окажутся люди, которые страдают хронической патологией органов дыхания, обструктивной болезнью легких или бронхиальной астмой.