Москвичей предупредили о пониженном содержании кислорода 5 октября

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики предупредили, что 5 октября в столице ожидается погодная гипоксия, которая обусловлена низким содержанием кислорода, сообщает портал "Метеоновости". Послужит такому явлению перестройка атмосферных процессов.
Выраженная гипоксия может стать причиной недомогания и обострения бронхо-легочной системы. Особенно в зоне риска окажутся люди, страдающие хронической патологией органов дыхания, обструктивной болезнью легких или бронхиальной астмой.
Также плохо себя будут чувствовать люди с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и ишемией сосудов головного мозга. У них могут возникать одышка, чувство нехватки воздуха, учащаться приступы бронхоспазма.
Горожанам советуют при такой погоде как можно дольше находиться на свежем воздухе, чтобы восполнить дефицит кислорода, и делать упражнения.
Кроме того, неблагоприятным фактором будет неустойчивый геомагнитный фон, при котором плохо себя чувствуют не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Из-за порывистого ветра чувство беспокойства и тревоги могут испытывать лица с психо-эмоциональными нарушениями и нервными расстройствами.
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