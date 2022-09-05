Помощник президента считает, что россиянам стоит отказаться от слова "кешбэк"

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Помощник президента России Игорь Левитин утверждает, что россиянам лучше перестать употреблять слово "кешбэк". Он предложил заменить его на "возврат".

"Практически все говорят "кешбэк". Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски – возврат.рф или что-то в этом роде. Мне кажется, что если мы такое решение примем, то будет польза для людей", – заявил он на собрании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета, передает "Говорит Москва".

Помощник президента также напомнил, что на данный момент некоторые мировые компании покинули рынок России. На их место встал бренд, который переименовали российским названием.

Ранее сообщалось, что кофейни американской сети Starbucks, которые ушли с рынка России, назвали Stars Coffee. Сеть открылась в четверг, 18 августа.

Также сменил название французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane на "Л’Окситан". Сеть возобновила деятельность практически всех магазинов в России.