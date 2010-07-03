Около тысячи автобусов нелегальных перевозчиков задержали в столице

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В столице с начала года задержали около тысячи автобусов нелегальных перевозчиков.

"Такой транспорт потенциально опасен. Автобусы находятся в плохом техническом состоянии, водители нарушали режим труда и отдыха, а компании не оформляют страхование жизни и здоровья своих пассажиров", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также отметил, что столичные легальные автобусы легко отличить – все они синего цвета, с логотипом "Московского транспорта", при входе установлены валидаторы.

Нелегальные перевозчики остаются на маршрутах между Москвой и другими регионами. После проведения реформы наземного транспорта, когда частные перевозчики перешли на госконтракты, число ДТП с автобусами снизилось на 35 процентов.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, по какой причине люди продолжают прибегать к услугам нелегальных перевозчиков. По его словам, микроавтобус часто отправляется с более удобного для пассажира места. "В Москве высаживает пассажиров у ближайшего метро, а не везет их куда-то, куда им не нужно", – указывает эксперт.

Специалист пояснил, что нелегальный перевозчик, находясь в тени, прячет свою настоящую выручку, поэтому почти не платит налоги. Соответственно, и проезд для пассажиров стоит дешевле. При этом с легальными перевозчиками шанс попасть в аварию ниже.

