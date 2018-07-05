Истфак МГУ извинился перед Третьяковкой за своих сотрудников‍

Фото: ТАСС/Павел Лосевский
Администрация исторического факультета МГУ имени Ломоносова принесла извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников, сообщает пресс-служба вуза.
В вузе выразили сожаление в связи с тем, что историки не ознакомились с правилами проведения группового посещения музея перед занятиями на выставке Василия Верещагина. "Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме министерству культуры РФ", – цитирует представителей МГУ Агентство "Москва". В пресс-службе добавили, что заявление наносит вред как престижу галереи, так и общественному облику факультета.
Дружеские отношения между Третьяковкой и истфаком существуют десятилетиями, подчеркнули в МГУ, выразив надежду, что инцидент не разрушит сотрудничество и не станет препятствием в совместной научной и просветительской деятельности.
Ранее сообщалось, что группа историков из МГУ проводили занятие в галерее со студентами и аспирантами в здании галереи на Крымском Валу. Сотрудники музея попросили гостей удалиться, поскольку экскурсия проходила без аккредитации. Историкам заявили, что в случае прохода на выставку группой от 1 до 20 человек необходимо запрашивать разрешение. В пресс-службе галереи напомнили, что при групповом посещении необходимо получать специальный бейдж "Гид-гость".
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