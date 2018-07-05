Синоптики прогнозируют дождь в день полуфинала ЧМ-2018

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В день полуфинала чемпионата мира по футболу 2018 11 июля в столице возможен кратковременный дождь. При этом воздух днем прогреется до 27 градусов тепла. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве 11 июля, в день полуфинала будет кратковременный дождь, переменная облачность, максимальная температура 25–27 градусов", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Вильфанд добавил, что к вечеру температура воздуха опустится до 20 градусов, так что в период проведения матча температура воздуха в столице будет комфортной для игроков.

А вот в день матча сборной России против команды Хорватии, который состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", ожидается гроза и сильный ветер, однако к началу матча дождь может закончиться. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу. Из 32 команд на турнире осталось восемь. За выход в полуфинал сразятся команды Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, Швеции, Англии, России и Хорватии.

Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве, а финал чемпионата мира по футболу 15 июля в российской столице.