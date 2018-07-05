Синоптики прогнозируют дождь в день полуфинала ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Геодакян Артем
В день полуфинала чемпионата мира по футболу 2018 11 июля в столице возможен кратковременный дождь. При этом воздух днем прогреется до 27 градусов тепла. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве 11 июля, в день полуфинала будет кратковременный дождь, переменная облачность, максимальная температура 25–27 градусов", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Вильфанд добавил, что к вечеру температура воздуха опустится до 20 градусов, так что в период проведения матча температура воздуха в столице будет комфортной для игроков.
А вот в день матча сборной России против команды Хорватии, который состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", ожидается гроза и сильный ветер, однако к началу матча дождь может закончиться. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Ранее стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу. Из 32 команд на турнире осталось восемь. За выход в полуфинал сразятся команды Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, Швеции, Англии, России и Хорватии.
Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве, а финал чемпионата мира по футболу 15 июля в российской столице.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: