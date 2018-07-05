В России может появиться новая памятная дата

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Законопроект об учреждении в России новой памятной даты рассмотрят в Госдуме в первом чтении 5 июля, передает Агентство "Москва".

19 апреля депутаты предлагают отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что в названии новой памятной даты отражены подлинные геополитические события. 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала Высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую.

По мнению авторов законопроекта, новая официальная дата подтвердит непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента членами Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко.