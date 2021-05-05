В МГД обсудили на вебинарах с москвичами капремонт и содержание домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Московской городской думы провели с жителями своих избирательных округов вебинары, на которых обсудили нюансы капитального ремонта в многоквартирных домах и правила содержания домашних животных. Об этом парламентарии рассказали агентству "Москва".
Касаясь вопроса капитального ремонта, депутаты Евгений Герасимов и Игорь Бускин отметили, что важно, чтобы москвичи понимали, на что идут деньги во время таких работ. Между тем Бускин призвал горожан быть активнее в вопросах содержания домов, попутно напомнив о платформе "Электронный дом", с помощью которой собственники могут решить большинство из них.
В свою очередь, депутат Александр Козлов рассказал жителям ТиНАО о правилах содержания питомцев. "К сожалению, в понимании многих людей домашнее животное – это что-то среднее между игрушкой и имуществом. Нужно разъяснять москвичам меру их ответственности", – объяснил он. Козлов рекомендовал хозяевам не забывать важность вакцинации против бешенства и чипировать животных, так как это может помочь вернуть потерявшихся питомцев. Он напомнил и о списке из 12 потенциально опасных пород, представителей которых можно выгуливать исключительно в наморднике. Их, по его мнению, нужно запретить заводить без специального разрешения.
В конце апреля муниципальные депутаты предложили обеспечить "детей войны" выплатой ко Дню Победы. Сейчас они уже пенсионеры, а в послевоенные годы помогали восстанавливать страну после разрушений.
Муниципальные депутаты предложили обеспечить "детей войны" выплатой к 9 Мая
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