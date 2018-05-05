МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В ближайшие часы с сохранением на утро воскресенья в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики продлили повышенный уровень погодной опасности до 7 мая в столичном регионе из-за сильного ветра.

По прогнозам метеорологов, дождь, который начнется в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30 процентов майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр.

Также ожидается, что новые атмосферные фронты принесут в столицу похолодание. В воскресенье днем температура воздуха не поднимется выше 17-19 градусов, а в понедельник – 19-21 градуса тепла.

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