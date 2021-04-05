В Подмосковье обнаружили белую ржавчину в итальянских хризантемах

Фото: ТАСС/Zuma

Белая ржавчина и цветочный трипс обнаружены в хризантемах из Италии специалистами Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время карантинного фитосанитарного контроля при досмотре цветов хризантемы в количестве 880 штук были обнаружены западный цветочный трипс и белая ржавчина", – говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ зараженные цветы уничтожили.

Ранее специалисты Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили цветочный трипс в срезах цветов альстромерии из Колумбии. Данные цветы были также уничтожены.