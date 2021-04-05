Москва 24: какой будет праздничная программа в честь 80-летия Битвы под Москвой

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
6 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Московское ополчение".
В 2021 году отмечается 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. По этому случаю телеканал Москва 24 проведет акцию памяти "Московское ополчение".
На пресс-конференции о героическом подвиге своих предков, юбилейных мероприятиях и специальном сайте об истории Московского ополчения расскажут:
- главный продюсер телеканала Москва 24, режиссер Дмитрий Грачев;
- председатель Мосгордумы Алексей Шапошников;
- актер, режиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников;
- актриса, внучка драматурга Виктора Розова Анастасия Скорик;
- режиссер Екатерина Шагалова;
- режиссер Сергей Коротаев;
- режиссер Александр Богуславский.
Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.