Москва 24: какой будет праздничная программа в честь 80-летия Битвы под Москвой

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

6 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Московское ополчение".

В 2021 году отмечается 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. По этому случаю телеканал Москва 24 проведет акцию памяти "Московское ополчение".

На пресс-конференции о героическом подвиге своих предков, юбилейных мероприятиях и специальном сайте об истории Московского ополчения расскажут:



главный продюсер телеканала Москва 24, режиссер Дмитрий Грачев;

председатель Мосгордумы Алексей Шапошников;

актер, режиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников;

актриса, внучка драматурга Виктора Розова Анастасия Скорик;

режиссер Екатерина Шагалова;

режиссер Сергей Коротаев;

режиссер Александр Богуславский.

Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.