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Общество

17:30

Максим Лагашкин рассказал об истории создания сериала "Шторм"

общество культура кино

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Российский актер Максим Лагашкин рассказал об истории создания сериала "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова, передает RT.

Он поделился, что узнал о создании сериала от самого Хлебникова, который рассказал, что пишет сценарий для него и актера Александра Робака. Лагашкин признался, что от этой новости был в восторге, поскольку за его плечами хороший опыт в фильме "Аритмия" Хлебникова.

Актер отметил, что между этим разговором и началом съемок прошло около полугода. По его словам, сами съемки проходили легко, а создавали комфортную атмосферу на площадке актеры Анна Михалкова, Анна Котова и Александр Робак.

"Мы с Сашей так давно знаем друг друга, что у нас чувство партнерства доведено до высшей точки. Можно на нас посмотреть, и не придется изобретать велосипед, как должна выглядеть дружба", – пояснил Лагашкин.

Он выразил мнение, что именно благодаря такой дружбе Хлебников сразу обратил на них внимание при выборе актеров для своего сериала.

Сериал рассказывает о двух преданных друзьях, которые на все готовы ради дружбы, в том числе и на преступления.

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