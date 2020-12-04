Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино

Фото: depositphotos/MicEnin
Роскачество провело опрос, который показал, на какие факторы обращают внимание россияне при выборе и покупке вина. Об этом сообщает РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц. Дополнительное условие – проживание в городе с населением от 100 тысяч человек.
"Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины – универсальные продуктовые или специализированные", – заявили в Роскачестве.
По данным ведомства, спонтанное приобретение вина характерно для 36% опрошенных.
При покупке респонденты стремятся ориентироваться на собственный опыт. 57% из них заявили, что покупают напитки из числа нескольких марок – для 21% респондентов важен именно производитель. Половина опрошенных действуют по рекомендациям друзей, около трети смотрят советы в Сети, еще 16% – это пользователи специализированных мобильных приложений.
Купить вино, чтобы отметить какое-либо событие, предпочитают 63% опрошенных, а 65% заявили, что вино – хорошая альтернатива крепкому алкоголю.
Опрос показал, что раз в неделю вино приобретают 30% опрошенных, в то время как на периодичность раз в две-три недели приходятся 28% покупок.
Выбирая отечественное вино, россияне учитывают цену в 82% случаев, еще 72% обращают внимание на место производства. Почти столько же – 71% – проверяют возможность повседневного употребления. При этом наиболее частой причиной отказа от российского вина аналитики назвали недоверие к качеству – так ответили 68% опрошенных.
Роскачество ранее завершило исследование вина в рамках проекта "Винный гид России" и установило, что качество белого и красного сортов напитка выросло. По итогам работы ведомство представит особый атлас.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: