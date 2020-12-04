Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино

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Роскачество провело опрос, который показал, на какие факторы обращают внимание россияне при выборе и покупке вина. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц. Дополнительное условие – проживание в городе с населением от 100 тысяч человек.

"Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины – универсальные продуктовые или специализированные", – заявили в Роскачестве.

По данным ведомства, спонтанное приобретение вина характерно для 36% опрошенных.

При покупке респонденты стремятся ориентироваться на собственный опыт. 57% из них заявили, что покупают напитки из числа нескольких марок – для 21% респондентов важен именно производитель. Половина опрошенных действуют по рекомендациям друзей, около трети смотрят советы в Сети, еще 16% – это пользователи специализированных мобильных приложений.

Купить вино, чтобы отметить какое-либо событие, предпочитают 63% опрошенных, а 65% заявили, что вино – хорошая альтернатива крепкому алкоголю.

Опрос показал, что раз в неделю вино приобретают 30% опрошенных, в то время как на периодичность раз в две-три недели приходятся 28% покупок.

Выбирая отечественное вино, россияне учитывают цену в 82% случаев, еще 72% обращают внимание на место производства. Почти столько же – 71% – проверяют возможность повседневного употребления. При этом наиболее частой причиной отказа от российского вина аналитики назвали недоверие к качеству – так ответили 68% опрошенных.

Роскачество ранее завершило исследование вина в рамках проекта "Винный гид России" и установило, что качество белого и красного сортов напитка выросло. По итогам работы ведомство представит особый атлас.

