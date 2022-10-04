Стало известно, каких питомцев предпочитают жители России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Порядка 58% жителей России держат дома кошек, 31% – собак, 9% – грызунов и 5% – птиц. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос компании "Добро Mail.ru" совместно с командой исследований VK.
Всего в нем поучаствовали 1 200 пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников" старше 18 лет. Выяснено, что почти 29% россиян забрали питомца с улицы, а 27% получили их от друзей или родственников. Каждый пятый отметил, что животное он получил в подарок, а каждый десятый приобрел в зоомагазине. Только 8% забрали питомца из приюта.
Помимо этого, порядка 55% рассказали, что хотя бы раз в жизни расставались с животным. В случае вынужденного расставания 30% жителей России оставляли своего любимца у родственников, а 11% – на улице.
Опрос организовали в рамках серии проектов "Надо поговорить", который создали для гласности социальных проблем.
"<…> Наша задача – сделать так, чтобы брошенных животных стало меньше, а также поддержать работу фондов и волонтерских организаций, которые заботятся о животных, их здоровье и находят им новых хозяев", – поделилась автор "Добро Mail.ru" Александра Бабкина.
Ранее директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, что с начала частичной мобилизации россияне стали чаще сдавать в приюты своих питомцев. Она заявила, что до апреля в фонд на горячую линию поступало всего три звонка в день. Сейчас же специалисты принимают порядка десяти обращений не только на горячей линии, но и в самом приюте.
В Москве участились случаи продажи питомцев с поддельными документами
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