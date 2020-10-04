Раскрыт секрет варки идеальных яиц

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Стало известно, как варить яйца, чтобы их вкус был нежным, а скорлупа легко снималась. Рекомендации опубликованы на китайском портале "Соху".

Так, из всех возможных способов приготовления яиц именно варка позволяет сохранять в них большое количество питательных элементов.

Чтобы яйца получились идеально вкусными, а скорлупа не прилипала к белку, перед приготовлением необходимо в течение 10 минут подержать продукт в холодной воде и только потом отправлять его в кастрюлю с кипятком. При этом после варки рекомендуют проделать ту же процедуру.

Отмечается, что соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить вкус яиц и легко ощищать скорлупу.

Ранее диетологи назвали яйца полезными и заявили, что их необходимо употреблять даже тем, кто пытается сбросить лишний вес. Продукт советуют есть раз в день по одной штуке: в нем содержатся полезные жиры, белки и витамины.

