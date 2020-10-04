Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2020, 15:42

Общество

Раскрыт секрет варки идеальных яиц

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Стало известно, как варить яйца, чтобы их вкус был нежным, а скорлупа легко снималась. Рекомендации опубликованы на китайском портале "Соху".

Так, из всех возможных способов приготовления яиц именно варка позволяет сохранять в них большое количество питательных элементов.

Чтобы яйца получились идеально вкусными, а скорлупа не прилипала к белку, перед приготовлением необходимо в течение 10 минут подержать продукт в холодной воде и только потом отправлять его в кастрюлю с кипятком. При этом после варки рекомендуют проделать ту же процедуру.

Отмечается, что соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить вкус яиц и легко ощищать скорлупу.

Ранее диетологи назвали яйца полезными и заявили, что их необходимо употреблять даже тем, кто пытается сбросить лишний вес. Продукт советуют есть раз в день по одной штуке: в нем содержатся полезные жиры, белки и витамины.

"Доктор 24": "вся правда о яйцах"

Читайте также


обществоеда

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика