Политолог оценил предложение о дополнительных выходных для многодетных родителей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Его слова приводит RT.

По его словам, такая мера значительно облегчит жизнь родителям, у которых есть много детей.

"Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырехдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве", – отметил Орлов.

С предложением каждый месяц предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня ранее выступила думский депутат Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила на имя российского министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В настоящий момент законодательство предусматривает, что у одного из родителей ребенка-инвалида существует право на четыре оплачиваемых выходных в течение месяца, отметила она. Дополнительные выходные, продолжила парламентарий, необходимы и многодетным родителям.

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