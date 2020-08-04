В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой

Фото: twitter.com/AudiOfficial

Немецкая автомобилестроительная компания Audi принесла извинения за рекламу автомобиля Audi RS 4, где запечатлена маленькая девочка с бананом, опирающаяся на решетку радиатора машины. Об этом сообщает РИА Новости.

Текст извинений опубликован на официальной странице компании в Twitter.

Рекламный пост с девочкой был размещен в Сети 2 августа. Фотографию сопровождала подпись: "Позволяет вашему сердцу биться быстрее – во всех аспектах". Многим пользователям данная реклама пришлась не по душе. Критики отметили, что дети часто становятся жертвами аварий в том числе из-за больших габаритов машин. А некоторые и вовсе обвинили Audi в намеренной сексуализации ребенка.

В компании отреагировали на недовольство пользователей и извинились.

"Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 – семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем", – сказано в сообщении компании в соцсети.

В связи с инцидентом Audi пообещали провести внутреннюю проверку рекламной кампании.

Ранее из-за возможных проблем с генератором Volkswagen Group Rus отзывал 1346 машин Audi в России. Автомобили были проданы в период с 2018 по 2020 год.