"Спартак" и "Локомотив" назвали стартовые составы на дерби

Столичные футбольные клубы "Локомотив" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом передает RT.

От клуба "Локомотив" на футбольное поле выйдут Маринато Гилерме, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан", – сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.



В свою очередь, в стартовом составе "Спартака" выступят Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Фернандо, Роман Зобнин, Квинси Промес, Александр Ташаев и Зе Луиш.

Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 4 августа в 19:00.