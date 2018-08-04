Гроза и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие часы

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.
По прогнозам синоптиков в ближайшие часы с сохранением до 21:00 в субботу, 4 августа, в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.
Гидрометцентре России продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на воскресенье, 5 августа, из-за грозы и риска возникновения пожаров.
В начале августа ведомство также МЧС предупредило о вероятных шквалах и ураганах в регионах России в последний месяц лета. Наибольшая вероятность появления шквалов и ураганов прогнозируется в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, а также в Амурской, Сахалинской области и Еврейской АО. Кроме того, аналогичная опасность может ожидать Москву.
Также по прогнозам синоптиков температура в августе на большей части России будет выше нормы.
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