Геннадий Хазанов вновь опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия, сообщает РИА Новости.

Он призвал не беспокоиться о его здоровье, поскольку чувствует себя нормально.

"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", – сказал Хазанов.

Накануне телеграм-каналы сообщали, что к задыхающемуся Хазанову прибыли врачи. Медики оказали ему экстренную помощь, обсуждался вопрос о госпитализации.

Хазанов опроверг это, подчеркнув, что находится в хорошем самочувствии и врачей не вызывал. После этого снова появились новости о его госпитализации.

Геннадий Хазанов – артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году возглавил Театр эстрады. Снялся в фильмах и сериалах "Кавказская пленница", "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Тихие омуты" и других.