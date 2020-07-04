Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:12

Геннадий Хазанов вновь опроверг информацию об ухудшении самочувствия

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия, сообщает РИА Новости.

Он призвал не беспокоиться о его здоровье, поскольку чувствует себя нормально.

"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", – сказал Хазанов.

Накануне телеграм-каналы сообщали, что к задыхающемуся Хазанову прибыли врачи. Медики оказали ему экстренную помощь, обсуждался вопрос о госпитализации.

Хазанов опроверг это, подчеркнув, что находится в хорошем самочувствии и врачей не вызывал. После этого снова появились новости о его госпитализации.

Геннадий Хазанов – артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году возглавил Театр эстрады. Снялся в фильмах и сериалах "Кавказская пленница", "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Тихие омуты" и других.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать