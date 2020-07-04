Геннадий Хазанов вновь опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия, сообщает РИА Новости.
Он призвал не беспокоиться о его здоровье, поскольку чувствует себя нормально.
"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", – сказал Хазанов.
Накануне телеграм-каналы сообщали, что к задыхающемуся Хазанову прибыли врачи. Медики оказали ему экстренную помощь, обсуждался вопрос о госпитализации.
Хазанов опроверг это, подчеркнув, что находится в хорошем самочувствии и врачей не вызывал. После этого снова появились новости о его госпитализации.
Геннадий Хазанов – артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году возглавил Театр эстрады. Снялся в фильмах и сериалах "Кавказская пленница", "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Тихие омуты" и других.