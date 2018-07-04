Церемонию развода караулов вновь проведут на Красной площади 7 июля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет дважды 7 июля, сообщили в Федеральной службе охраны.
В 12 часов ее проведут на Соборной площади Московского Кремля, а в 14 часов – на Красной площади, передает "Интерфакс".
За последние 14 дней церемония уже второй раз будет проводиться на Красной площади. Обычно ее проводили на Соборной площади Кремля.
Церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводится каждый год с апреля по октябрь по субботам. Впервые мероприятие прошло в апреле 2005 года.
В этом году на Красной площади церемониал смогут посмотреть гораздо больше желающих, в том числе болельщики ЧМ-2018.
Российские военные продемонстрируют строевой шаг и мастерство кавалеристов.
Мероприятие готовила группа, в которую вошли сотрудники протокола президента России, Геральдического совета, ФСО и комендант Кремля. В ходе подготовки были учтены многие традиции русской армии и изучены воинские уставы, начиная с первого русского "Военного артикула" петровских времен.
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