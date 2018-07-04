В "Леруа Мерлен" отстранили PR-директора за пост в Facebook

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В компании "Леруа Мерлен" временно отстранили от должности PR-директора Галину Панину после того, как ее фейковая новость в Facebook вызвала бурю негатива в общественности и на просторах интернета. Об этом передает РИА Новости.

Галина Панина написала на своей личной странице в соцсети Facebook рассказ о том, как в Подмосковье пьяные футбольные болельщики сожгли девушку. Против фанатов пиарщик употребила термин "ватка". На следующий день скандальную запись удалили. Панина заявила, что "не видела это в новостях", а о произошедшем узнала от помощницы.

Из-за критики эффекта ЧМ-2018 многие патриотически настроенные пользователи начали атаковать страницу Паниной. Руководство компании "Леруа Мерлен" приняло решение отстранить от должности PR-директора и принесло извинения за публикацию своей сотрудницы. "Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей", – уточнили на странице "Леруа Мерлен" в Facebook. В компании также подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника.

В свою очередь, Панина попросила прощения и написала на своей странице: "Бизнес занимается только бизнесом и никогда не должен быть вовлечен в политику. Поэтому, если тень от моих действий ложится на репутацию компании, я должна ее покинуть".

Сейчас должность PR-руководителя временно заняла директор по персоналу Вера Бояркова.